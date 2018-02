Home Evangelium Evangelium, 11. Februar 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 11. Februar 2018

Markus 1,40-45



Ansteckend! Manche Krankheiten lösen Panik aus, weil sie hoch ansteckend sind. Die Pest wurde so gefürchtet wie wohl keine andere Krankheit in der Geschichte der Menschheit. Sie hat auch in unseren Landen gewütet und zahllose Menschen hinweggerafft. Als Aids auftrat, war der Schrecken groß. Wer von Aids erfasst war, wurde „wie die Pest“ gemieden.