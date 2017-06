Home Evangelium Evangelium, 11. Juni 2017

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 11. Juni 2017

Johannes 3,16-18

Wer in Österreich durch Wiesen und Feld wandert, wird immer wieder auf eine eigenartige Form von „Marterln“, von Bildstöcken stoßen. Unser Land ist ja reich an religiösen Zeichen, die das Bild unserer Heimat prägen. Das können Wegkreuze sein, Kapellen, kleine Statuen, Bilder an Bäumen, Gedenktafeln und anderes mehr. Ich sammle selber Dokumentationen und Bücher über solche „kirchliche Kleinkunst“, wie man sie auch nennt. Sie ist ein kostbarer Schatz in unserem Land, ein schöner Ausdruck der Volksfrömmigkeit und eine gute Hilfe, mitten im Alltag an den Glauben erinnert zu werden und Anregung zum Gebet zu erhalten.