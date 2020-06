Home Evangelium Evangelium, 11. Juni 2020 – Fronleichnam.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium 11. Juni 2020.

Joh 6, 51-58

Fronleichnam ist heuer anders. Wie so vieles. Nur behutsam wird es Prozessionen geben. Immer noch müssen wir auf den Mindestabstand zueinander achten. Da will die Feierstimmung nicht so recht aufkommen. Aber das entspricht der Situation, in der sich unser Land, ja eigentlich die ganze Welt im Moment befindet. Über uns allen steht wie eine große Wolke die Sorge, ob und wie ein Neustart nach Corona gelingen wird. Da mag das heutige Fest ein wenig zum Nachdenken, aber auch zum Hoffnung schöpfen helfen.