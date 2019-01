Home Evangelium Evangelium, 13. Jänner 2019

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 13. Jänner 2019.

Lukasevangelium 3,15-16.21-22

Was bewegt so viele Menschen in unserem Land, die Taufe für ihre Kinder zu erbitten? Ist es einfach Tradition? Gehört das eben dazu, dass Kinder getauft werden? Auch Eltern, die selber aus der Kirche ausgetreten sind, wünschen sich oft, dass doch ihre Kinder getauft werden. Worum geht es in der Taufe? Warum wollen mehr und mehr Erwachsene die Taufe empfangen?