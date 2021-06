Home Evangelium Evangelium, 13. Juni 2021.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 13. Juni 2021.

Markus 4,26-34

„Es gibt nichts Neues unter der Sonne!“ Berühmt ist dieses Wort eines Weisen der Bibel. Er meint: „Zwar gibt es bisweilen ein Ding, von dem es heißt: Sieh dir das an, das ist etwas Neues – aber auch das gab es schon in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Nur gibt es kein Erinnern an das Frühere und auch an die Späteren, die erst kommen werden, auch an sie wird es keine Erinnerung geben bei denen, die noch später kommen werden…“ So zu lesen im Buch Kohelet im Alten Testament der Bibel.