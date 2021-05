Home Evangelium Evangelium, 13. Mai 2021 – Christi Himmelfahrt.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium 13. Mai 2021.

Markus 16, 15-20

Anna Buchegger hat den Songwettbewerb Starmania 21 gewonnen. Die sympathische, hochbegabte 22-jährige Salzburgerin hat mit ihrer selbstkomponierten Ballade das Publikum überzeugt. Ihren Song „Ease“ bezeichnet sie als einen „Brief an die Mächte auf diesem Planeten und darüber hinaus.“ Ihr Refrain: „I wonder if there is ease in heaven“, was ich in etwas so übersetzen würde: „Ich frage mich, ob es eine Leichtigkeit, Unbeschwertheit im Himmel gibt.“ Diese Frage hat mich berührt. Solange es Menschen gibt, wird das Thema Himmel immer lebendig bleiben, auch heute, in dieser angeblich so völlig verweltlichten Welt.