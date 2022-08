Home Evangelium Evangelium, 14. August 2022.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 14. August 2022.

Lukas 12, 49-53

Von Feuer ist in diesem Sommer viel die Rede. Riesige Waldbrände überall im Süden Europas, und selbst bei uns flammen immer wieder Feuer auf in den viel zu trockenen Wäldern. Von Feuer hören wir auch täglich aus der Ukraine, Brände, die durch Raketenbeschuss in diesem sinnlos wütenden Krieg entstehen. Die Zahl der Todesopfer wird inzwischen kaum mehr genannt, weil wir uns schon an den Krieg bei unseren Nachbarn gewöhnt haben. Die Flüchtlinge erinnern uns daran, dass es diesen Krieg immer noch gibt.