Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 14. Jänner 2018

Johannes 1,35-42



Wie alles anfing! Die erste Begegnung, der Beginn einer gemeinsamen Geschichte, das Erwachen einer Liebe. Noch im Alter lebt die Erinnerung an den Anfang. Ja, sie wird manchmal lebendiger, denn mit den Jahren kommen oft die frühen Erlebnisse stärker in Erinnerung, während spätere Ereignisse leichter vergessen werden. Mir ist noch heute ganz lebhaft gegenwärtig, wie mir in der ersten Klasse Mittelschule zum ersten Mal der Gedanke und der Wunsch kamen, Priester zu werden.