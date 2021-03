Home Evangelium Evangelium, 14. März 2021.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium 14. März 2021.

Johannes 3, 14-21



So sehr hat Gott die Welt geliebt… Diese wunderbaren Worte Jesu haben für mich in der letzten Zeit eine neue Bedeutung bekommen. Oft habe ich das Kirchenlied gesungen, das mit diesen so hoffnungsvollen Worten beginnt und endet: „Gott liebt diese Welt…“ Aber stimmt das? Was heißt, was bedeutet eine so große Aussage? Was will sie sagen in allen den Plagen dieser Welt?