Evangelium, 14. November 2021.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 14. November 2021.

Markus 13, 24-32

Gegen Ende des Kirchenjahres ist die Rede vom Weltende. Im November, dem Monat des Totengedenkens, erinnert sich die Kirche der Worte Jesu vom Untergang dieser Welt, vom Jüngsten Gericht und von seiner Wiederkunft. Am Ende des Monats beginnt dann mit dem ersten Adventsonntag das neue Kirchenjahr, die Vorbereitung auf Weihnachten. Tatsächlich hat Jesus in seinen letzten Reden in Jerusalem, ehe es zu seinem Prozess und seinem Tod kam, immer deutlicher von diesen letzten Dingen gesprochen, von dem, was uns und der Welt bevorsteht.