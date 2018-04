Home Evangelium Evangelium, 15. April 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 15. April 2018

Lukas 24,35-48

Warum seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in euren Herzen solche Zweifel aufkommen? Es überrascht, dass das Erscheinen Jesu nicht sofort große Freude auslöst. Als Jesus plötzlich in die Mitte seiner Jünger tritt, erschrecken sie und haben große Angst, denn sie meinen, einen Geist zu sehen.