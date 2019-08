Home Evangelium Evangelium, 15. August 2019 – Maria Himmelfahrt.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 15. August 2019 – Maria Himmelfahrt.

Lukas 1,39-56

Der Tod der Mutter ist immer ein unersetzlicher Verlust. Mit keinem Menschen haben wir eine so unlösbare Verbindung wie mit der Mutter, in der unser Leben begonnen hat. Und selbst wenn die Beziehung zu ihr sich nicht gut entwickelt, wenn es Spannungen und Streit gibt, sie bleibt die Mutter. Sie hat uns das Leben gegeben, und deshalb ist ihr Tod ein so tiefer Schmerz.