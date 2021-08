Home Evangelium Evangelium, 15. August 2021 – Maria Himmelfahrt.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 15. August 2021.

Lukas 1,39-56

Es gibt wenige Texte in der Bibel, die so oft zitiert und wiederholt werden wie dieses heutige Evangelium, zumindest Teile davon. Am häufigsten wird wohl der Gruß wiederholt, mit dem Elisabeth ihre Verwandte Maria begrüßt hat: „Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.“ Dieser Gruß wird in jedem Ave Maria, in jedem „Gegrüßet seist du, Maria“, ausgesprochen, freilich in einem etwas altertümlichen Deutsch: „Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.“