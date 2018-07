Home Evangelium Evangelium, 15. Juli 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 15. Juli 2018.

Markus 6,7-13

Wenn alle das machen würden, was Jesus sagt, was wäre das für ein Chaos? Wenn alle, die sich auf den Weg machen, nichts mitnehmen, keinen Proviant, kein Geld, keine Vorräte, wie soll das funktionieren? So kann keine Gesellschaft leben! Wenn alle damit rechnen, dass die anderen schon für sie sorgen werden, wird schlussendlich niemand da sein, der für andere sorgen kann. Wenn alle betteln, wer gibt dann den Bettlern? Ist Jesu Aufforderung, nichts mit auf den Weg zu nehmen, nicht eine verantwortungslose Weisung, eine gefährliche Irreführung?