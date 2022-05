Home Evangelium Evangelium, 15. Mai 2022.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 15. Mai 2022.

Johannes 13, 31-35

Was wünscht sich eine Mutter, die weiß, dass sie sterben wird, für ihre Kinder? Vermutlich nichts anderes als was Jesus sich im Angesicht des Todes für seine Familie erhofft: „Liebt einander!“ Alles andere verliert an Bedeutung, denn ohne die Liebe hält keine Familie zusammen, auch nicht die Gemeinschaft, die Jesus um sich gesammelt hat. Und Jesus bringt es kurz und bündig auf den Punkt: „Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.“