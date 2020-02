Home Evangelium Evangelium, 16. Februar 2020.

Matthäus 5,20.-22a.27-28.33-34a.37

Ich habe niemanden umgebracht. Ich bin ein anständiger Mensch! Solche und ähnliche Worte habe ich öfters schon gehört. Wer so redet, will damit sagen: So schlimm wie die Mörder bin ich nicht! Vielleicht kann jemand, der so denkt und spricht, auch ehrlich sagen: Ehebruch habe ich nie begangen! Und ein Meineid, eine schwere Lüge, ist nie über meine Lippen gekommen! Wer solches von sich selber sagen kann, ist zweifellos ein anständiger Mensch. Und Gott sei Dank gibt es nicht wenige anständige Menschen.