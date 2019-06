Home Evangelium Evangelium, 16. Juni 2019.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn

Johannes 16, 12–15



Beim Requiem für Niki Lauda im Stephansdom – ich konnte nur über die Medien daran teilnehmen – ist mir etwas aufgefallen, das mich traurig gestimmt hat. Zahllose Menschen sind an seinem Sarg vorbeigezogen, die meisten mit dem Handy, um schnell ein Foto zu machen. Dazwischen immerhin einige, die einen Augenblick still vor dem Sarg stehengeblieben sind und sich bekreuzigt haben, wohl um für den beliebten Verstorbenen zu beten. Sind wir schon so handysüchtig, dass wir das Einfachste vergessen, verlernt haben?