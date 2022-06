Home Evangelium Evangelium, 16. Juni 2022 – Fronleichnam.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 16. Juni 2022.

Lukas 9, 11-17



Von Brot wird heuer noch viel die Rede sein. Millionen Tonnen Getreide lagern in den Speichern der Ukraine. Wegen des Krieges können sie nicht ausgeliefert werden. Das Getreide aus der Ukraine ist das Brot für viele Länder, die auf diesen Import angewiesen sind. Fallen die Lieferungen aus, drohen Hungerkatastrophen. Noch immer ist keine Lösung in Sicht. Wird hier Getreide, Brot für die Menschen, als Kriegswaffe eingesetzt? Wird der Krieg zu all den Opfern, die er schon fordert, für viele Menschen den Hungertod bringen? Um Brot geht es am heutigen Festtag.