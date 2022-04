Home Evangelium Evangelium, 17. April 2022, Ostersonntag.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 17. April 2022.

Johannes 20,1-18

Wie wird wohl heuer Ostern in der Ukraine gefeiert? Und wie in Russland? Beide Länder haben christliche Wurzeln. In beiden Ländern sind die meisten Christen orthodox. Sie feiern Ostern nach dem alten julianischen Kalender, heuer eine Woche später als wir. Ostern ist das höchste Fest der Christenheit, die Feier von Tod und Auferstehung Jesu.