Home Evangelium Evangelium, 17. Jänner 2021.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium 10. Jänner 2021.

Johannes 1, 35-42



Das erste Wort, das im Evangelium von Jesus überliefert wird, ist eine Frage: Was sucht ihr? Und das erste Wort, das im Evangelium an Jesus gerichtet wird, ist ebenfalls eine Frage: Meister, wo wohnst du? Mit diesen beiden so schlichten Fragen beginnt im Johannesevangelium die erste Begegnung mit Jesus. Ich liebe diese Szene ganz besonders.