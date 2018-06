Home Evangelium Evangelium, 17. Juni 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 17. Juni 2018.

Markus 4,26-34

Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Jesus stellt diese Frage und antwortet darauf mit allen möglichen Bildern, Vergleichen aus der Natur, der Landwirtschaft, dem Geschäftsleben, praktisch aus allen Lebensbereichen. Aber nie gibt er eine genaue Definition, nirgendwo sagt er: Das Reich Gottes ist das und das. Aber was ist es wirklich? Um was hat Jesus uns zu beten gelehrt, als er gesagt hat, dass wir Gott bitten sollen: „Dein Reich komme“? So frage ich mich selber: Um was bitte ich Gott, wenn ich ihm im Vaterunser täglich diese Bitte ans Herz lege?