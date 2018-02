Home Evangelium Evangelium, 18. Februar 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 18. Februar 2018

Markus 1,12-15



Wer führt uns in Versuchung? Über diese Frage ist ein heftiger Streit entbrannt. Das bekannteste Gebet der Christen ist das „Vater Unser“. Jesus selber hat es gelehrt. Überall in der Welt wird es gebetet. Die vorletzte der sieben Bitten dieses Gebetes lautet: „Und führe uns nicht in Versuchung.“ Vor einiger Zeit hat Papst Franziskus diese Übersetzung ausdrücklich kritisiert.