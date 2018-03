Home Evangelium Evangelium, 18. März 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 18. März 2018

Johannes 12,20-33

Das heutige Evangelium schließt mit einem Wort, das voll Hoffnung ist: „Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.“ Jesus deutet damit an, „auf welche Weise er sterben werde“. Das heißt, er spricht vom Kreuz, das ihm bevorsteht, von seinem schrecklichen Tod. Wenn er da hängen wird, hilflos angenagelt zwischen Himmel und Erde, dann, in dieser völligen Ohnmacht, werde er alle an sich ziehen. Er sagt nicht: einige Menschen. Er spricht nicht von ein paar ganz Frommen. Er sagt schlicht und einfach: Alle!