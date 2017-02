Home Evangelium Evangelium, 19. Februar 2017

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 19. Februar 2017.

Matthäus 5,38-48

Wie du mir, so ich dir! Das werde ich dir heimzahlen! Doppelt und dreifach! Rache ist eine unbändige Kraft. Sie ist unersättlich. Sie kann zur endlosen Spirale werden. Am Schluss gibt es nur mehr Verlierer. Um Rache geht es in dem berühmten Wort „Aug um Aug, Zahn um Zahn.“ Genauer: um Begrenzung der Rache.