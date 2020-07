Home Evangelium Evangelium, 19. Juli 2020.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium 19. Juli 2020.

Matthäus 13,24-30

Zwei Sprichwörter passen auf das heutige Evangelium: Der Teufel schläft nicht! Und: Unkraut verdirbt nicht! Beide Sprichwörter handeln von Erfahrungen des Alltags. Vom Alltag spricht auch das Gleichnis Jesu. Und es ist rätselhaft wie so vieles in unserem Leben. Was will Jesus wirklich sagen?