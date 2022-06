Home Evangelium Evangelium, 19. Juni 2022.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 19. Juni 2022.

Lukas 9, 18-24



Es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was „die Leute“ meinen, und dem, was wir persönlich sagen. Leider haben wir von den meisten Menschen nur oberflächliche Kenntnis, allgemeine Eindrücke, sehr oft auch Meinungen, die wir von anderen übernehmen, ohne sie zu prüfen. Das alles schlägt sich nieder im Tratsch und Klatsch über die anderen. Wer von uns kann ehrlich sagen, er nehme nicht teil an diesem Gerede? Und fast immer findet es statt in Abwesenheit der Person, über die wir reden.