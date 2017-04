Home Evangelium Evangelium, 2. April 2017

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 2. April 2017

Johannes 7,1-7.17.20-27.33b-45

Ostern ist nahe. Noch vierzehn Tage bis Ostersonntag. Jesus war schon nahe seinem Ziel: Ostern in Jerusalem. Ein gefährliches Ziel. An diesem jüdischen Osterfest, am Pessachfest des Jahres 30, wird er sein irdisches Lebensziel erreichen: Er wird leiden, sterben, aber auch auferstehen. Jesus weiß, dass es so kommen wird. Mehrmals hat er es selber vorausgesagt.