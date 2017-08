Home Evangelium Evangelium, 20. August 2017

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 20. August 2017

Matthäus 15, 21-28

Kann unser Bitten und Beten bei Gott etwas erreichen? Die Frage mag überraschen. Beten heißt doch Gott um etwas bitten. Zum Beispiel um Gesundheit bei schwerer Erkrankung. Oder um Hilfe in großer materieller Not. Oder um gutes Gelingen in einer schwierigen Situation. Seit jeher beten Menschen zu Gott um Hilfe. Aber genau das wird auch immer wieder in Frage gestellt.