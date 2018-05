Home Evangelium Evangelium, 20. Mai 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zur Lesung, 20. Mai 2018.

Apostelgeschichte 2,1-11

Die Bibel liebt die Bilder. Sie spricht nicht in abstrakten Begriffen, sondern in anschaulichen Bildern. Pfingsten ist so ein Bild. Da tut sich Erstaunliches in Jerusalem. Menschen „aus allen Völkern unter dem Himmel“ erleben plötzlich, dass alle Schranken und Grenzen der Sprachen zwischen ihnen wegfallen, und alle einander verstehen können. Was die Menschen damals in Jerusalem tatsächlich erlebten, ist eine große Hoffnung auch für die Welt von heute. Gegenseitiges Verstehen ist möglich. Das Miteinander kann gelingen. Der Heilige Geist öffnet die Herzen und verbindet die Menschen.