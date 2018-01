Home Evangelium Evangelium, 21. Jänner 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 21. Jänner 2018

Markus 1, 14-20



Glaubt an das Evangelium! Mit diesen Worten beginnt Jesus sein öffentliches Wirken. Was aber ist das: das Evangelium? Was heißt das: Jesus verkündete das Evangelium Gottes? Nun ist bekannt, dass mit „Evangelium“ gewisse Schriften der Bibel bezeichnet werden. Es gibt die vier Evangelien, die das Herzstück des Neuen Testaments ausmachen, benannt nach ihren Verfassern: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.