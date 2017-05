Home Evangelium Evangelium, 21. Mai 2017

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 21. Mai 2017

Johannes 14,15-21

Trost tut gut. Ein lieber Mensch ist gestorben. Der Schmerz ist wie eine Wunde. Das Fehlen tut weh. Was kann in solchen Stunden, Tagen trösten? Es gibt so viele Situationen, in denen uns Trost gut täte. Aber wo finden wir ihn?