Evangelium, 21. November 2021.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 21. November 2021.

Johannes 18, 33-37

Eine meiner beliebtesten Kreuzesdarstellungen ist das Kruzifix von San Damiano in Assisi. Es stammt aus dem 12. Jahrhundert und wird bis heute in Assisi und in der ganzen Welt verehrt. Berühmt wurde es vor allem durch den heiligen Franziskus. Als er einmal vor diesem Kreuz betete, hörte er, wie Jesus zu ihm sagte: „Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf, das, wie du siehst, ganz und gar in Verfall gerät.“ Franziskus nahm diesen Auftrag wörtlich und begann mit seinen eigenen Händen das Kirchlein von San Damiano in Assisi wieder herzurichten.