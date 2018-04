Home Evangelium Evangelium, 22. April 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 22. April 2018

Johannes 10,11-18

Hirten sind keine Räuber. Hirten hüten und behüten. Räuber rauben und betrügen. Ich glaube, wir haben alle eine Vorstellung von einem guten Hirten – und leider auch von Räubern. In meiner Zeit in Rom wurde mir einmal meine Geldbörse gestohlen, und einmal wurde meine Wohnung ausgeraubt. Heute geschieht das an vielen Orten, auch in Wien. Es tut weh.