Home Evangelium Evangelium, 22. Mai 2022.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 22. Mai 2022.

Johannes 14, 23-29

Immer wieder bleibe ich bei diesem Wort Jesu im heutigen Evangelium hängen: „Meinen Frieden gebe ich euch; nicht so wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch.“ Offensichtlich sagt Jesus hier: Es gibt verschiedene Arten von Frieden. Sein Frieden ist von eigener Art. So frage ich mich (und ihn) oft: Wie sieht dein Frieden aus? Was ist an ihm so besonders, so anders als das, was „die Welt“ an Frieden zu bieten hat?