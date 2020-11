Home Evangelium Evangelium, 22. November 2020.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium 22. November 2020.

Matthäus 25,31-46

Wer kennt nicht das gewaltige Fresko von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan! Christus als Weltenrichter, zu seiner Rechten die Geretteten, zu seiner Linken die Verdammten. Zweimal durfte ich, bei der Papstwahl von 2005 und 2013, im Blick auf dieses riesige Gemälde meine Stimme abgeben. Soll die Erinnerung an das Weltgericht, das alle Menschen erwartet, Angst und Schrecken verbreiten? Hat Jesus wirklich mit der Hölle gedroht? Ist die Sache so ernst, dass uns ewige Freude oder ewiges Feuer erwarten?