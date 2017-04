Home Evangelium Evangelium, 23. April 2017

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 23. April 2017

Johannes 20,19-31

Vor Jahren wurde ich einmal von einem Schweizer Zöllner ordentlich „gefilzt“. Damals waren die Grenzen noch nicht so offen wie heute. Ich trug meine Mönchskutte, war also klar als Geistlicher zu erkennen. Trotzdem wollte der Zöllner mein Gepäck ganz genau kontrollieren. Ich wunderte mich und fragte ihn: „Trauen Sie mir nicht, halten sie mich für einen Schwindler, einen unechten Mönch?“ Darauf die überraschende Antwort: „Der Patron von uns Zöllnern ist der heilige Thomas: Was wir nicht sehen und berühren können, glauben wir nicht.“