Home Evangelium Evangelium, 23. September 2018.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn, Evangelium, 23. September 2018.

Markus 9,30-37

Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Diese Frage könnte Jesus uns jeden Tag mehrmals stellen. Was wäre die Antwort? Was tun wir, wenn wir zusammenstehen, zusammensitzen und miteinander plaudern, „Smalltalk“ halten, wie man heute sagt? Wie oft geht es dabei um größere oder kleinere Wichtigtuerei! Wie oft ertappe ich mich selber dabei, mich ein wenig hervortun zu wollen, mich in ein gutes Licht zu stellen, und wie leicht geschieht es dann, andere als weniger gut erscheinen zu lassen. Dieses üble Spiel bestimmt weitgehend unser öffentliches Leben. Und leider auch unser privates Verhalten.