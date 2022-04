Home Evangelium Evangelium, 24. April 2022.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 24. April 2022.

Johannes 20, 19-31

Friede sei mit euch! Das ist der normale Gruß, mit dem die Menschen einander grüßen, in Israel, in der arabischen Welt. „Schalom alejchem“ auf Hebräisch. „Salam aleikum“ auf Arabisch. Mit diesem ganz üblichen Alltagsgruß begrüßt Jesus seine verängstigten Jünger, als er plötzlich mitten unter ihnen steht, trotz der verschlossenen Türen. So hat er sie wohl immer begrüßt. Aber an diesem Abend hatte sein Gruß eine ganz besondere Bedeutung. Und für uns klingt er heuer wohl auch stärker als sonst. „Friede sei mit euch!“