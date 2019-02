Home Evangelium Evangelium, 24. Februar 2019

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 24. Februar 2019.

Lukas 6, 27-38

In der letzten Zeit hat die Zahl der Morde erschreckend zugenommen. Fast jeden Tag wird von neuen Fällen berichtet. Erschossen, erstochen, erwürgt – es sieht fast schon nach einer Epidemie aus. Und die Täter sind nicht nur Ausländer, Zuwanderer oder Flüchtlinge. Es sind Eifersuchtsdramen, Beziehungskonflikte, Racheakte, Abrechnungen, lange aufgestaute Aggressionen, die sich plötzlich entladen. Wird das Klima in unserer Gesellschaft rauer? Werden die Sitten roher? Wächst bei vielen der Druck des Alltagslebens so sehr, dass es zu gewalttätigen Ausbrüchen kommt, die dann mit einem Mord enden? Wer das heutige Evangelium liest, wird sich vielleicht fragen: Ist das die Welt, in der wir leben?