Evangelium, 24. Juli 2022.

24. Juli 2022.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 24. Juli 2022.

Lukas 11,1-13

Ich kann nicht beten! Diese Klage ist oft zu hören. Mir kommt sie manchmal selber ins Herz. Dann kommen Zweifel auf, zumindest Fragen: Hat Beten überhaupt einen Sinn? Was bewegt es schon? Hat es je geholfen, einen Krebskranken zu heilen oder einen Krieg zu stoppen? Ich erinnere mich an meine Zeit als Theologiestudent, wie es mich verunsichert hat, als einer unserer Professoren sich lustig machte über das Gebet um Regen. Wann es regnet oder nicht regnet, das sei Sache der Naturgesetze. In seinen Augen bin ich wahrscheinlich naiv,

weil ich bis heute oft den Wettersegen bete und also Gott bitte, uns vor Unwettern zu bewahren.