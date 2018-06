Home Evangelium Evangelium, 24. Juni 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 24. Juni 2018.

Lukas 1,57-66.80

In sechs Monaten ist Weihnachten. Sechs Monate vor Jesus ist sein Verwandter Johannes geboren. Heute wird das Fest seiner Geburt gefeiert. Und da Johannes Jesus den Weg bereitet hat, wird sein Geburtstag so feierlich begangen, dass der heutige Sonntag ganz ihm gewidmet ist. Wer war Johannes, den wir den Täufer nennen, weil das Taufen ihn berühmt gemacht hat? Wir wissen nicht um alle Einzelheiten seines Lebens, aber doch so viel, dass wir von ihm ein lebendiges, anschauliches Bild gewinnen können, wenn wir alles zusammentragen, was in der Bibel über ihn steht und was auch andere Quellen von damals über ihn berichten.