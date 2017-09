Home Evangelium Evangelium, 24. September 2017

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 24. September 2017

Matthäus 20, 1-16a

Neid ist ein Laster. Manche meinen, es sei das am meisten verbreitete Laster unserer Gesellschaft. So kam es zum Wort „Neidgesellschaft“. Was ist das nur, dieses bittere Kraut, das wie ein Unkraut überall unter uns Menschen wuchert?