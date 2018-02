Home Evangelium Evangelium, 25. Februar 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 25. Februar 2018

Markus 9,2-10



Es gibt Momente im Leben, von denen wir wünschen, dass sie nicht vergehen. Zu solchen Momenten möchten wir sagen: „Verweile doch! Du bist so schön!“ – wie es in Gothes „Faust“ heißt. Aber zugleich spüren wir, dass wir solche Augenblicke nicht festhalten können. Darum nennen wir sie ja „Augenblicke“, weil sie nicht andauern können. Sie dauern eben nur „einen Moment“. Das ist so mit allen großen Glückserfahrungen. Wir können sie nicht fixieren, können uns nicht in ihnen einrichten. Wir können sie nur als Geschenk annehmen und müssen sie auch wieder loslassen.