Home Evangelium Evangelium, 26. August 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn, Evangelium, 26. August

Joh 6, 60-69

Die Leute laufen in Scharen weg. Das passiert nicht nur politischen Parteien, Gewerkschaften, Vereinen, die über Mitgliederschwund klagen. Das erleben nicht nur die Kirchen, aus denen die Mitglieder in Massen austreten. Das hat Jesus selber erfahren müssen. Mit dem heutigen Evangelium sind wir an einem Wendepunkt im Leben Jesu angelangt.