Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 26. März 2017.

Johannes 9, 1.6-9.13-17.34-38

Zwei Menschen begegnen einander mitten in der Menschenmenge in Jerusalem. Vom einen wissen wir keinen Namen. Der andere ist Jesus. Der eine ist blind. Er kann Jesus nicht sehen. Aber Jesus sieht ihn. Dem einen fehlt von Geburt an das Augenlicht. Der andere, Jesus, sagt von sich, er sei das Licht der Welt. Der Blinde weiß nicht, wie ihm geschieht. Jesus geht einfach auf ihn zu, tut etwas Überraschendes.