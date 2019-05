Home Evangelium Evangelium, 26. Mai 2019.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 26. Mai 2019.

Johannes 14,23-29

Heute schreibe ich die Gedanken zum Sonntagsevangelium im Spital, nach meiner Krebsoperation. Das Evangelium Jesu spricht uns in jeder Lebenslage an. Wir hören oder lesen es verschieden, je nach unserer gegenwärtigen Situation. Aber immer ist das Evangelium ein Wort des Lebens, das hilft und aufbaut. So will ich versuchen, die heutigen Worte Jesu als Worte anzunehmen, die er jetzt gerade mir sagen möchte.