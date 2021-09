Home Evangelium Evangelium, 26. September 2021.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 26. September 2021.

Markus 9,38-43.45.47-48

Mit dem heutigen Evangelium tue ich mich schwer. Vermutlich geht es anderen ebenso. Da ist so bedrohlich viel von der Hölle und vom nie erlöschenden Feuer die Rede. Ist das wirklich der O-Ton Jesu? Wo bleibt hier die Frohbotschaft? Doch beim längeren Nachdenken und Nachlesen über die Worte Jesu ist mir bewusst geworden, dass gerade dieses Evangelium mitten hineintrifft in mein eigenes Leben und in unsere heutige Situation.