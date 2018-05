Home Uncategorized Evangelium, 27. Mai 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 27. Mai 2018

Matthäus 28, 16-20

Mehr als Dreiviertel aller in Österreich lebenden Menschen sind getauft. Den größten Anteil haben die Katholiken mit etwa 5,4 Millionen, gefolgt von den Orthodoxen, etwa eine halbe Million. 300.000 sind evangelische Christen. Auch unter den Personen ohne religiöses Bekenntnis sind viele, die getauft wurden, sich aber später für den Kirchenaustritt entschieden haben. Umgekehrt wächst von Jahr zu Jahr die Zahl derer, die als Erwachsene um die christliche Taufe bitten. Unter ihnen ist die Zahl der Muslime stark zunehmend, die sich für das Christentum entscheiden und sich taufen lassen. Die Taufe ist das Tor zum Christentum. Das war von Anfang an so.