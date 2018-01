Home Evangelium Evangelium, 28. Jänner 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 28. Jänner 2018

Markus 1, 21-28



Die Menschen waren von Jesus betroffen. Er hat sie berührt, erstaunt, bewegt. Was war es, das so fasziniert hat? Damals nur? Oder auch heute noch? Was im Evangelium berichtet wird, ist es ferne Vergangenheit? Oder spricht es auch von Erfahrungen, die Menschen heute mit Jesus machen?