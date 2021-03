Home Evangelium Evangelium, 28. März 2021 – Palmsonntag.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium 28. März 2021.

Markus 11, 1-10

Gestern Abend hat Pessach, das jüdische Osterfest, begonnen. Es dauert acht Tage und endet mit dem Anbruch der Nacht am Sonntag, dem 4. April, am Ostersonntag-Abend. Pessach ist der Höhepunkt des jüdischen Jahres. Ich wünsche unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Freude und den Segen dieses Festes, das die Befreiung aus der Versklavung in Ägypten feiert.